أول ميدالية مصرية.. سيف عيسى يحصد برونزية بطولة العالم للتايكوندو للمرة الثانية

حصد البطل المصري سيف عيسى برونزية بطولة العالم للتايكوندو والتي تستضيفها أذربيجان خلال الفترة من 29 مايو الى 4 يونيو 2023.

وخسر سيف عيسي في نصف النهائي أمام بطل أمريكا بنتبجة 2-0 ليحصد البرونزية للمرة الثانية علي التوالي بعدما حصدها ببطولة العالم الماضية.

واستطاع سيف عيسى، التغلب على منافسه بطل بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى قبل نهائي البطولة ضمن وزن -80 كجم ويضمن أول

ميدالية مصرية في بطولة العالم .

وكان اللاعب قد تغلب على بطل مالي اسماعيل كوليبالي بنتيجة 2-0 في مباراة دور ال 16 ليضمن مقعدا ضمن الثمانية الكبار ، وفي دور الـ 32 حقق الفوز على بطل أفغانستان فارزارد منصوري .

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و 6 سيدات، وهم:ي وسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، واياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، واحمد راوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآيه شحاته (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم).

ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو المدير الفنى للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا بالإضافة إلى دكتور قدري المر اخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.