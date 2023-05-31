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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوت بأعجوبة .. وفاء عامر تتعرض لحادث

وفاء عامر
وفاء عامر

تعرضت الفنانة وفاء عامر، لحادث سير حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

 وكتبت "وفاء": «الحمد لله رب العالمين.. حادث ونجوت بأعجوبة، أعتذر عن عدم الرد».

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تتابع مسلسل «الأجهر»، في موسم رمضان، موجهة التحية للفنان عمرو سعد بطل المسلسل، مشيرة إلى أن رسالة العمل عدم وجود عنصرية بين الأشخاص، فهو يحارب العنصرية، واندماج كل الأفراد في العمل دون وجود اختلافات بينهم سواء جنسيتهم أو ألوانهم.

 

وأضافت وفاء عامر، في حوار نشرته الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها تتابع مسلسل "جعفر العمدة" للفنان محمد رمضان، قائلة: «كل يوم بنقعد نتخانق واحنا بنشوف المسلسل وبنشتم محمد سامي ومحمد رمضان انهم قفلوا الحلقة قفلة صعبة اوي، وهالة صدقي عظمة، محصلتش، دي في النهاية هالة صدقي يا جماعة».

 

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وفاء عامر: أتابع جعفر العمدة ومنى زكي ستغير قانون المجلس الحسبي

وأشارت وفاء عامر إلى أنها تابعت أيضا عدد من الحلقات لمسلسل "بابا المجال" للفنان مصطفى شعبان، كما انها تتابع مسلسل "جميلة" للفنانة ريهام حجاج، هو مسلسل أحداثه ساخنة، وجميل جدا.

وأردفت: تابعت مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، من أول عرض، ومنى زكي وحلاوة منى زكي اللي ممكن تغير بيها حاجات كتير اوي، هتغير قانون المجلس الحسبي، أنا اعتقد أن فيه قوانيين كتير لازم تتغير، ومسألة المجلس الحسبي والقسوة التي نشاهدها لابد أن يكون هناك نظرة بها".

 

واختتمت: "مبسوطة اوي بكل صحابي وبكل زمايلي، مبسوطة لأن الدراما المصرية مكسرة الدنيا، مبسوطة جدا بالنجوم الجدد في وجوه جديدة كتير طلعت، وفي ممثلين زملائي واخدين حقهم في المسلسلات".

الإعلامية سهير جودة تحت الوصاية جعفر العمدة هالة صدق هالة صدقي وفاء عامر

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