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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تشجع ابنك على حسن اختيار الأصدقاء؟.. مرصد الأزهر يجيب

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن من أهم المخاوف التي تراود الآباء هي اختيار الصديق الصالح للأبناء، والحفاظ عليهم من الوقوع في شباك صديق السوء الذي قد يكتسبون منه العادات والصفات التي تهدم الشخصية السوية، ولما للصديق من أهمية بالغة في حياة صديقه، وأثر كبير على فكره، من خلال تعامله معه بصورة يومية، لذا وجب اختيار الصديق بعناية وحرص.

كيف تشجع ابنك على حسن اختيار الأصدقاء؟

وتابع مرصد الأزهر في بيان له، الأبناء بحكم أعمارهم الصغيرة وعدم خبرتهم الكافية في الحياة قد لا يضعون أسسًا معينة لاختيار أصدقائهم خاصة في مراحل العمر المبكرة. 

وشدد مرصد الأزهر من هنا وجب على الآباء إكساب الأبناء مهارة اختيار الصديق، عن طريق توعيتهم بأهمية اختيار الصديق الصالح، وصفاته، وكيفية معرفة الصديق الحسن الذي يساعد صديقه على فعل الخير والتحلي بالأخلاق الحميدة. ومن أكبر السبل المعينة على ذلك اتباع أسلوب ضرب الأمثلة من قصص الأنبياء والرسل - عليهم السلام -، والتي يتجسد من خلالها معنى الصداقة وأهميتها وكيفية إعانة الصديق لصديقه على الأمور الصالحة.

نجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية 

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ الشكر لكل من أسهم في إنجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية للقرآن الكريم التي عقدت للفرقة الرابعة بكليات الجامعة.

وأبدى الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، سعادته بما شاهده من تعاون بين أعضاء هيئة التدريس، وحرصهم على خروج التجربة بأفضل صورة تضمن حقوق كل الطلاب، معربًا عن تقديره لتعاون قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة  الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتكامل قطاعات الأزهر في الأعمال التي تضمن حسن سير العملية التعليمية في المراحل الدِّراسية كافة.

وقال: إنه سيتم تعميم التجربة على طلاب الدراسات العليا، وفي لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس.

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