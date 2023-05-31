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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم سيارة أجرة و3 "تكاتك" بالمنوفية

أهل المصابين في حادث
أهل المصابين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث بين سيارة أجرة و٣ مركبات توك توك علي طريق تلا طبلوها بمركز تلا.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفي ومصابين علي طريق تلا طبلوها.

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بالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة أجرة و3 مركبات توك توك.
 

وينشر صدى البلد أسماء المصابين وهم:  “ يونس ق ف ٤٧ سنة مقيم طبلوها - لا يعمل مصاب بالوجه والأنف، نزيهة ا ش - ٤٥ سنة - مقيمة طبلوها ربة منزل إصابة بالساق اليسري والوجه، أحمد ع ز - ٤٠ سنة كفر القلشي - سائق توكتوك، عزت ا س ٥٠ سنة لا يعمل - مصاب بالساق اليسري والوجهة، محمد ا ع ٣٣ سنة- طبلوها - لا يعمل - مصاب بالساق اليسري، وردة ع ا - ٣٠ سنة - كفر بتبس - دبلوم تجارة - مصابة بالساق اليسري والفم، بسمة ي ا - ١٦ سنة طالبة بالصف الثالث الاعدادي- مصابة بالرأس والوجه.، ج ف ابو حسان ٤٥ سنة لا يعمل - مصابة بالرأس والوجه الجانب ، شريف م ع ٤٢ سنة - طبلوها بكالوريوس تجارة - الزراع الأيسر والظهر”.

فيما تم نقل المصابين والمتوفي الي مستشفي تلا حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اسماء المصابين امن المنوفية تصادم سيارة حادث تصادم شرطة النجدة مركبات توك توك مدير امن المنوفية

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