عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة اليورانيوم.. بيان صادم لـ الطاقة الذرية بشأن انتهاك إيران قيود برنامجها النووي

علم إيران
علم إيران

كشف تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل انتهاك القيود المفروضة على برنامجها النووي، موضحًا أن طهران سمحت لفريق الوكالة بتركيب أجهزة مراقبة بموقعين معلنين للتخصيب.

وأضاف التقرير أن الوكالة تنتظر تعاون إيران لتركيب كاميرات مراقبة في جميع المواقع النووية، موضحًا أن طهران قدمت شرحًا لآثار اليورانيوم التي وجدت بأحد المواقع.

ولفت "ليس لدينا أسئلة بعد أن أوضحت إيران وجود آثار يورانيوم بأحد المواقع حيث تم العثور على 83.7% من المادة في منشأة فوردو"، مؤكدًا أن مخزون طهران من اليورانيوم يتجاوز 23 مرة الحد المسموح.

وأوضح أن التقديرات تفيد بزيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 983.7 كيلوجرام منذ التقرير الفصلي الأخير إلى 4744.5 كيلوجرام، ويشتمل مخزون إيران على 114.1 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ قريبا من المستوى المستخدم في الأسلحة.

وكانت وكالة وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أفادت الثلاثاء، بأنه قد تم حل قضايا نووية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)  إيران تتعلق بواحدة من ثلاثة مواقع تم التحقيق فيها حول وجود جزيئات اليورانيوم.

وأشارت الوكالة الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أنه قد تم حل قضية أحد المواقع التي اقترحتها الوكالة (المعروفة باسم أباده) خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما  تم حل قضايا الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 7.83 بتفسيرات إيران التقنية.

ولفتت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية إلى أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في مارس عام 2023 ولقائه ومفاوضاته مع كبار المسؤولين في طهران، لا سيما الاجتماع مع الرئيس إبراهيم رئيسي، كانت مثمرة وقال خلالها إن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة على أساس حسن النية.

وذكرت "مهر" أن هذه التعاونات يمكن أن تستمر وتتطور اذ كانت الوكالة لن تتأثر بأسباب سياسية من قبل القوى المهيمنة.

وأضافت إذا لم تدمر القوى المهيمنة المناخ الإيجابي الذي نشأ عن برامجها السياسية، يمكن تطوير التعاون بين إيران والوكالة بشكل أكبر .

الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

ترشيحاتنا

2 مليار دولار تعويضًا ووقفها في مصر.. هل لعنة كليوباترا أصابت نتفليكس؟

مباحثات بين شكري ومفوض الاتحاد الإفريقي لحل النزاعات في القارة.. صور

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف أسباب فشل إطلاق بيونج يانج للقمر الصناعي العسكري

لا حاجة للدولار .. إجراء عاجل من المركزي العراقي

مناهج تقليدية ومفيش تمويل | حجازي يكشف الواقع التعليمي في الدول العربية

سقوط الأخضر.. إجراء عاجل من "بنك بريكس" لإنهاء هيمنة الدولار بعملة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ