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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل | بيراميدز يجدد عقد بلاتى توريه 3 مواسم

صدى البلد

أعلن نادي بيراميدز، تمديد تعاقد لاعب الوسط البوركيني الدولي، بلاتي توريه، ليبقى مع الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة، وذلك في إطار توجهات الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه بلاتي توريه مع نادي بيراميدز، يستمر لاعب الوسط الدولي حتى عام ٢٠٢٦.

ومنذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز العام الماضي، في صفقة انتقال حر قدم بلاتي توريه الإضافة الهائلة لخط وسط الفريق ويعتبر من أهم وأفضل لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولذلك كان قرار الإدارة بتمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات إضافية.

ويعد بلاتي توريه أحد الركائز الأساسية  في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو خلال السنوات الماضية، وسبق وقدم بطولة تاريخية مع منتخب بوركينا في نهائيات كأس الأمم الأخيرة بالكاميرون، وتم اختياره كأحد عناصر التشكيل المثالي في البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

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