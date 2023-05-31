تحدث رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، عن المخاطر الحالية لتهديد نووي من قيادة أوكرانيا.

وكتب سلوتسكي، عبر “تليجرام”: "هل سيكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث عقد الاجتماع بشأن محطة زابوريجيا النووية، قادرا على وقف التهديد النووي الذي يشكله زيلينسكي؟”.

وأضاف: “وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي ، الذي قدم المبادئ الخمسة لضمان سلامة محطة الطاقة النووية ، الوضع بأنه هش للغاية وخطير بسبب خطر الأعمال العدائية.. ويتم إنشاء هذه المخاطر من قبل إرهابيين نوويين جدد، وهم زيلينسكي وشركاه”.

وأشار إلى أن ما إذا كانت أوكرانيا ستمتثل لمبادئ جروسي، أحدها منع الهجمات على المنشآت النووية ، أصبحت الآن مسألة بقاء عالمي.

وأضاف: "أكدت روسيا مرارا وتكرارا استعدادها لإنشاء منطقة أمان حول محطة زابوريجيا النووية. وما هو الجواب؟.. الاستفزازات والابتزاز النووي!.. لكن! ليس فقط الوضع حول محطة زابوريجيا النووية يتطلب استجابة فورية. حالات الانقطاع الأخيرة في محطتي كولا ولينينجراد للطاقة النووية، وحالة الطوارئ الحالية في محطة كالينين تجعلنا نفكر أيضا أنه من الضروري تشديد قواعد السلامة والأمن لمحطات الطاقة النووية عدة مرات”.

وتابع: “هذه القضية تتطلب مناقشة على أعلى مستوى، حتى مجلس الأمن في روسيا".