هل بدأ الهجوم المضاد؟.. انفجارت عنيفة بمدن تحت سيطرة روسيا بـ زابوريجيا

قال مسؤول كبير عينه الروس في جنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن سلسلة انفجارات وقعت في بلدة بولوجي القريبة من الخطوط الأمامية.

قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس المشكل من قبل روسيا للإدارة المدنية العسكرية في زابوريجيا، على “تليجرام”: "صوت الانفجارات عال في بولوجي. سمعت سلسلة من الانفجارات في المدينة”.

وتعرضت بولوجي بانتظام لضربات أوكرانية، وفي الأسبوع الماضي فقدت الطاقة الكهربائية، وفقا لروجوف، بعد أن استهدف القصف الأوكراني محطة الطاقة الفرعية.

وزعم مسؤولون أوكرانيون أن البنية التحتية الروسية وتركيزات القوات في المنطقة تعرضت للقصف مرارا وتكرارا.