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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : يتعيّن على أوروبا الإجابة على شعبها لماذا تضخّ الأسلحة لأوكرانيا

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على أوروبا عاجلا أم آجلا، التفكير والإجابة عن شعبها لماذا يضخون الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافيل زاروبين، الذي نشر مقطع الفيديو على “تليجرام”: ”عاجلا أم آجلا، يتعين على الدول الأوروبية وأولئك الذين دخلوا بالفعل بنشاط في هذا الصراع التفكير ويتعين عليهم الإجابة على شعوبهم عن سبب قيامهم بذلك، لأنهم لن يكونوا قادرين على تجنب العواقب السلبية".

وفي وقت سابق من اليوم، علق الكرملين على ردود فعل لندن وواشنطن بشأن استهداف موسكو بالمسيرات، مشيرا إلى أنها لم تتضمن الإدانة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لاحظت "عدم الإدانة" من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لهجوم الطائرات بدون طيار على موسكو.

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وقالت روسيا إن ثماني طائرات بدون طيار استهدفت مناطق مدنية في موسكو في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في الهجمات، وأكد الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار؛  بينما نفت كييف تورطها في الهجوم.

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