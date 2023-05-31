روسيا تسخر من تصريحات البيت الأبيض عن حرب أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "حرب الغرب" في شكل هجين ضد روسيا مستمرة منذ فترة طويلة.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، “أنه أمر مضحك. لقد حطموا المنزل بأنفسهم، وصبوه بالبنزين، وأشعلوا النار فيه بأنفسهم، وزرعوا الألعاب النارية وحطب الوقود بأنفسهم، والآن يعلنون عدم استعدادهم للتصعيد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا والغرب بسبب هجمات كييف على الأراضي الروسية.

وأضاف “كيربي”، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، “لا تريد واشنطن تشجيع أو التغاضي عن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، لأنها لا تريد تصعيد الصراع”.

وأكد أنه “إذا تصاعد الصراع إلى حرب بين روسيا والغرب، فإنه سيؤدي إلى مزيد من المعاناة في القارة الأوروبية".

وقال كيربي إن “الولايات المتحدة حصلت على تأكيدات من الجانب الأوكراني بعدم استخدام الأسلحة الغربية للهجوم داخل روسيا”.