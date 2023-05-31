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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة .. جنرال أوكراني يوبّخ زيلينسكي بعد استخفافه بـ روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن الحسابات الخاطئة في تقييم قدرات القوات الروسية من جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أدت إلى عواقب وخيمة على أوكرانيا.

وقال كريفونوس: "لن أهدأ.. لقد أصبحت الحسابات الخاطئة السابقة في قوة العدو كارثة كبيرة على كييف".

وأضاف: “تفاخر زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني قد كسر ظهر الجيش الروسي، لكن هذا لا يعكس الوضع الحقيقي على الإطلاق”.

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وأشار كريفونوس إلى أنه يجب ألا ننسى أن موسكو تتمتع بميزة فنية وكمية وأن قواتها مدربة جيدًا.

وأوضح أن مسؤولي كييف يقيّمون بانتظام حالة القوات الروسية، بينما يرفضون مناقشة المشاكل في القوات المسلحة الأوكرانية.

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