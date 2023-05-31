قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن الحسابات الخاطئة في تقييم قدرات القوات الروسية من جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أدت إلى عواقب وخيمة على أوكرانيا.

وقال كريفونوس: "لن أهدأ.. لقد أصبحت الحسابات الخاطئة السابقة في قوة العدو كارثة كبيرة على كييف".

وأضاف: “تفاخر زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني قد كسر ظهر الجيش الروسي، لكن هذا لا يعكس الوضع الحقيقي على الإطلاق”.

وأشار كريفونوس إلى أنه يجب ألا ننسى أن موسكو تتمتع بميزة فنية وكمية وأن قواتها مدربة جيدًا.

وأوضح أن مسؤولي كييف يقيّمون بانتظام حالة القوات الروسية، بينما يرفضون مناقشة المشاكل في القوات المسلحة الأوكرانية.