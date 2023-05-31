الصراع النووي يقترب.. روسيا تصدر تحذيرات مقلقة لـ بريطانيا

قال موقع “InfoBrics”، إن روسيا مستعدة لاتخاذ تدابير متطرفة إذا استمرت بريطانيا في اتباع سياسة معادية للروس.

وأوضح الموقع أن "السياسة المتشددة من جانب لندن أصبحت محسوسة منذ الأيام الأولى للصراع، فعندما بدأت موسكو وكييف في إجراء المفاوضات الأولى، كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو الذي تدخل وحث فولوديمير زيلينسكي على عدم المساومة مع الروس”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين، وبغض النظر عمن كان في المنصب، عززت لندن فقط الدعم العسكري المكثف بالفعل لنظام كييف”.

تحذيرات روسيا

وأشار الموقع إلي أن "روسيا طالبت بريطانيا مراراً بوقف إطالة أمد النزاع، لكن هذه التصريحات لم تسمع، وفي هذا الصدد، يمكن لموسكو أن تتخذ آخر الإجراءات المتطرفة التي ستضع حداً للعلاقات بين البلدين".

وأوضح أن “خوف البريطانيين من روسيا يشوش على أذهانهم، ولا يترك لروسيا أي خيار سوى قطع الاتصالات”.

وخلص موقع “InfoBrics”، إلي أن هذه ستكون خطوة أخرى نحو صراع نووي.