"تزداد فقرًا".. إعلان صادم من روسيا بشن مشاركة أوروبا في الصراع بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن العواقب السلبية لدعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا بدأت بالفعل تشعر بها أوروبا، وهذا ينطبق أيضًا على ألمانيا، التي دخلت رسميًا في حالة ركود.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي، بافيل زاروبين، إن “أوروبا تعاني بالفعل من هذه العواقب السلبية الآن من الناحية الاقتصادية. نعلم أن ألمانيا دخلت رسميًا في حالة ركود الأسبوع الماضي، مع معدل تضخم فوق 7٪ ثابتًا. أي كل عام يصبح السكان أكثر فقراً بنسبة 7٪. وكل عام يكسبون 7٪ أقل”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “بلوبرج” للأنباء، بأن “ألمانيا في أول ركود لها منذ وباء فيروس كورونا، حيث انخفض إنتاج الربع الأول بنسبة 0.3٪ عن الأشهر الثلاثة السابقة، بعد انخفاضه بنسبة 0.5٪ بين أكتوبر وديسمبر”.

وبحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، كان من المتوقع أن يصل التضخم في البلاد إلى مستوى 7.2٪ في أبريل.