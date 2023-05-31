عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"تزداد فقرًا".. إعلان صادم من روسيا بشن مشاركة أوروبا في الصراع بأوكرانيا

روسيا
روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن العواقب السلبية لدعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا بدأت بالفعل تشعر بها أوروبا، وهذا ينطبق أيضًا على ألمانيا، التي دخلت رسميًا في حالة ركود.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي، بافيل زاروبين، إن “أوروبا تعاني بالفعل من هذه العواقب السلبية الآن من الناحية الاقتصادية. نعلم أن ألمانيا دخلت رسميًا في حالة ركود الأسبوع الماضي، مع معدل تضخم فوق 7٪ ثابتًا. أي كل عام يصبح السكان أكثر فقراً بنسبة 7٪. وكل عام يكسبون 7٪ أقل”.

روسيا : يتعيّن على أوروبا الإجابة على شعبها لماذا تضخّ الأسلحة لأوكرانيا

الصراع النووي يقترب.. روسيا تصدر تحذيرات مقلقة لـ بريطانيا

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “بلوبرج” للأنباء، بأن “ألمانيا في أول ركود لها منذ وباء فيروس كورونا، حيث انخفض إنتاج الربع الأول بنسبة 0.3٪ عن الأشهر الثلاثة السابقة، بعد انخفاضه بنسبة 0.5٪ بين أكتوبر وديسمبر”.

وبحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، كان من المتوقع أن يصل التضخم في البلاد إلى مستوى 7.2٪ في أبريل.

أوكرانيا الكرملين المانيا روسيا اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

موضوعات متعلقة

لن نقف مكتوفي الأيدي.. وزير دفاع صربيا يعلن استعداد الجيش للتدخل بكوسوفو

روسيا : يتعيّن على أوروبا الإجابة على شعبها لماذا تضخّ الأسلحة لأوكرانيا

لم يخسر حربًا واحدة.. تصريح غير متوقع من رئيس بولندا عن بوتين

إعادة النظر في الدعم.. ماكرون يحذر أوكرانيا بسبب الهجوم المضاد

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف أسباب فشل إطلاق بيونج يانج للقمر الصناعي العسكري

سقوط الأخضر.. إجراء عاجل من "بنك بريكس" لإنهاء هيمنة الدولار بعملة جديدة

لا يفهمون بوتين جيدا.. تحذيرات في أوكرانيا من عواقب الهجوم على موسكو

قرار عسكري عاجل من أوكرانيا بشأن التجنيد بالخدمة العسكرية

ترشيحاتنا

روسيا تكشف حقيقة نشر وحدات عسكرية على أراضي زابورويجيا

إدراج ملعب ترامب للجولف على القائمة السوداء في بريطانيا.. تفاصيل

صرف 30 ألف جنيه إغاثة لكل أسرة متضررة من حريق محال كوم أمبو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

صندوق النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية

روسيا تعلن انتهاك وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

بطيخ ياباني على شكل هرم يثير الجدل .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ