أسوأ من تشيرنوبيل .. تحذيرات من كارثة نووية غير مسبوقة في زابوريجيا

قال موظفو محطة زابوريجيا النووية، إنه في حالة الطوارئ، يمكن أن تحدث كارثة في المصنع على نطاق أوسع مما حدث في تشيرنوبيل في عام 1986 وفوكوشيما في عام 2011.

وقال موظفو محطة زابوريجيا النووية لقناة “سكاي نيوز” البريطانية، "مستوى التلوث الإشعاعي سيكون كارثي.. الأهم من ذلك، أن آلاف الكيلومترات المربعة من اليابسة والبحر ستكون ملوثة... ستكون أسوأ بكثير من فوكوشيما وأسوأ من تشيرنوبيل”.

كما اشتكى شخص آخر أجري مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية من نقص الموظفين في محطة الطاقة.

وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو بأن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية خطير جداً.

واضاف: لا يجب استخدام محطة زابوريجيا النووية كمخزن للأسلحة وعلى روسيا وأوكرانيا فرض منطقة حماية للمحطة.

وكان قد قدم رافائيل ماريانو، مدير وكالة الطاقة الذرية، مقترحًا للأمم المتحدة، يهدف في المقام الرئيسي لحماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا من التعرض لأية مخاطر نتيجة الحرب الدائرة مع روسيا.