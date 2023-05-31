بسبب المخاوف على محطة زابوريجيا.. مدير الطاقة الذرية يُخطط لزيارة أوكرانيا وروسيا

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي أنه يخطط لزيارة أوكرانيا وروسيا في سياق جهوده لضمان سلامة محطة زابوريجيا النووية.

وقال جروسي للصحفيين في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إنه يخطط لزيارة كييف ومحطة زابوريجيا وموسكو، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الاتصال بكلا الطرفين.

ولم يذكر جروسي أي مواعيد محتملة لزياراته، حسب “روسيا اليوم”

وأشار إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيراقبون التزام الطرفين بالمبادئ التي طرحها لضمان سلامة المحطة النووية، مشيرا إلى أنه من المخطط لتعزيز حضور خبراء الوكالة الدولية في محطة زابوريجيا.

وكان جروسي قد قدم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، مبادئ ضمان أمن محطة زابوريجيا الذرية.

ودعا طرفي النزاع للامتناع عن استهداف المحطة وعدم استخدامها لنشر معدات عسكرية وتخزين الذخيرة فيها، وحماية كافة المكونات الضرورية للعمل الآمن للمحطة.