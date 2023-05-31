وكيل تضامن النواب : مؤسسة شباب القادة قدمت جلسات توعية للتعريف بالمواهب

أعلن النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أنه في إطار الأسبوع العالمي للCoachinh، و بالشراكة مع مؤسسة ICF، قدمت المؤسسة جلسات توعية فردية و جماعية للقادة بهدف التعرف على مواهبهم وإمكانياتهم بشكل أعمق و بالتالي رسم طريق للتطوير لكل شخص منهم؛ ليستطيع أن ينمي مهاراته بأفضل شكل.

وأوضح فتحي، أنه تم عقد جلسات تدريبية تناولت مواضيع مختلفة منها التفكر في الذات والقيم، ورحلة المسار الوظيفي، والذكاء العاطفي وعلاقته بالنجاح، مؤكدا أنه يوجد العديد من الخبراء في التدريب و لقد قدم هذه التدريبات مدربين معتمدين و هم باهر الهنداوي، وحسام صلاح، وعمرو النقيب.

وتابع فتحي أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة داعمة للشباب و مؤمنة بأهمية دورهم و تسعى الى تمكينهم بكل الطرق الممكنة لتحقيق أفضل النتائج في حياتهم العملية و العلمية، وذلك من خلال تنمية قدراتهم العلمية و النظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم و التنمية المعتمدة دوليًا.

و الجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح،تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع و خلـق أجيـال جديـدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية و السياسية و الإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية.