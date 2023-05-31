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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هلاقي ضفرها .. رجل يتوسل لزوجته الأولى بالعودة إليه | فيديو

سامح، الزوج النادم
سامح، الزوج النادم على زواجه مرة أخرى

قال سامح، الزوج النادم على زواجه مرة أخرى، ويرغب في العودة لزوجته الأولى، إن زواجي مرة اخرى كان نتيجة عدم وعي مني وعدم مسئولية.

وأضاف "زوجتي الأولى كانت اكبر داعم لي من اجل كسب اللقمة الحلال فأنا مش هلاقي ضفرها لو لفيت الدنيا بحالها".

وقال سامح، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنا منفصل عن زوجتي الأولى منذ  ما يقرب من 3 سنوات نتيجة مشاكل حدثت بيني وبين زوجتي، ولم نجد أي طرف في العائلة لحل الأزمة”.

 

زواجنا استمر 9 سنوات

وتابع الزوج النادم على زواجه مرة أخرى، ويرغب في العودة لزوجته الأولى، أنه أنا متزوج من عام 2011 وزواجنا استمر 9 سنوات وانا اتمنى أن تعود لي وأن تكون زوجتي في الدنيا والآخرة".

 

زواج برنامج “تفاصيل الإعلامية “نهال طايل” الدنيا الآخرة

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