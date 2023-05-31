عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التربية والتعليم: اختبارات المعلمين تمت بشفافية..وبدون تدخل أي عنصر بشري|فيديو

إختبارات المعلمين
إختبارات المعلمين

أكد شادي زلطة المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم، أن  حضور الرئيس السيسي اختبارات المعلمين بالأكاديمية العسكرية، يعكس رسالة هامة، وهي أن تطوير المنظومة التعليمية على رأس اهتمامات الدولة المصرية، ودليل على إيمان القيادة السياسية بأن المعلم هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة التعليمية.

التربية والتعليم: تم إختيار 28 ألف معلم من أصل 140 ألف معلم متقدم


وأضاف “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الإختبارات التي تمت للمعلمين في مسابقة "30 ألف معلم" مرت بالعديد من المراحل، التي تمت بدون أي تدخل من العنصر البشري ، مؤكداً أن الإختبارات كانت بها شفافية كبيرة، و منتقاه بعناية شديدة.

التربية والتعليم:تنظيم برامج تدريبية قبل إدراج المعلمين في منظومة التعليم


وأشار المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم إلى، أنه تم إختيار 28 ألف معلم من أصل 140 ألف معلم متقدم، و مضيفاً أنه تم تنظيم برامج تدريبية قبل إدراج المعلمين في منظومة التعليم.

 

 

 

 

 

المعلمين التربية والتعليم الرئيس السيسي المنظومة التعليمية القيادة السياسية الأكاديمية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

ترشيحاتنا

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

سمير فرج : الحرب المقبلة في البحر المتوسط للصراع على الغاز .. فيديو

هل تختفي المانجو من الأسواق هذا العام ؟.. الفلاحين تكشف الحقيقة

بسبب تحقيق كورونا.. جونسون يسلم مراسلات الواتساب ودفاتر يومياته إلى مجلس الوزراء

تفاصيل صادمة في سقوط جزار الأحصنة.. والمتهم: خلي الغلابة تاكل.. فيديو

التربية والتعليم: اختبارات المعلمين تمت بشفافية..وبدون تدخل أي عنصر بشري|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لما تعمل مهاجم مدريد في البيت.. شبيه بنزيما يتحدى مبابي بالملاعب المصرية

كنت جيت بالمايوه| ماذا قالت شيرين قبل حفلها بـ جدة وكيف غازلها الجمهور؟

اعترافات على دردشة.. صور ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

مش هيكلفك 10 جنيهات.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ

فيديو

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ