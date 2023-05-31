التربية والتعليم: اختبارات المعلمين تمت بشفافية..وبدون تدخل أي عنصر بشري|فيديو

أكد شادي زلطة المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم، أن حضور الرئيس السيسي اختبارات المعلمين بالأكاديمية العسكرية، يعكس رسالة هامة، وهي أن تطوير المنظومة التعليمية على رأس اهتمامات الدولة المصرية، ودليل على إيمان القيادة السياسية بأن المعلم هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة التعليمية.

التربية والتعليم: تم إختيار 28 ألف معلم من أصل 140 ألف معلم متقدم



وأضاف “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الإختبارات التي تمت للمعلمين في مسابقة "30 ألف معلم" مرت بالعديد من المراحل، التي تمت بدون أي تدخل من العنصر البشري ، مؤكداً أن الإختبارات كانت بها شفافية كبيرة، و منتقاه بعناية شديدة.

التربية والتعليم:تنظيم برامج تدريبية قبل إدراج المعلمين في منظومة التعليم



وأشار المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم إلى، أنه تم إختيار 28 ألف معلم من أصل 140 ألف معلم متقدم، و مضيفاً أنه تم تنظيم برامج تدريبية قبل إدراج المعلمين في منظومة التعليم.