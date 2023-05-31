روما يتفوق على إشبيلية في الشوط الأول بنهائي الدوري الأوروبي

انتهى الشوط الأول من مباراة روما وإشبيلية، بتقدم الفريق الإيطالي بهدف للاشئ، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي الدوري الأوروبي.



وجاء هدف الشوط الأول لصالح فريق روما عن طريق ديبالا في الدقيقة 34 من تسديدة رائعة.

تشكيل إشبيلية

وضم تشكيل إشبيلية كلا من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - بادي - جوديلي - أليكس تيليس

خط الوسط: راكيتيش - فيرناندو - أوكامبوس - توريس - برايان جيل

خط الهجوم: يوسف النصيري

تشكيل روما

وضم تشكيل روما كلا من

في حراسة المرمى: روي باتريشيو

خط الدفاع: إيبانيز - مانشيني - سمولينج

خط الوسط: سبانيزولا - نيمانيا ماتيتش - كريستانتي - سيليك

خط الهجوم: بيليجريني - باولو ديبالا - تامي أبراهام