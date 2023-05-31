تونس تفتح تحقيقا واسعا ضد شخصيات بارزة

بتهمة التآمر ضد الدولة..

أفادت المحامية التونسية نادية الشواشي إن السلطات القضائية التونسية فتحت تحقيقا موسعا ضد شخصيات بارزة بتهمة التآمر ضد الدولة.

و ضمت القائمة المشتبه فيهم في القضية الغنوشي المسجون بالفعل، ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد بحسب ماذكرت صحيفة الأنباء الكويتية.



وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس وعسكريا متقاعدا والصحفية شهرزاد عكاشة.

وبحسب المحامية التونسية؛ فقد أصدر القاضي يوم الثلاثاء قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد.



وكان الشاهد رئيسا للوزراء من 2016 إلى 2020، واختاره البرلمان لخلفيته التكنوقراطية، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لسعيد إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تننقد فيها سعيد بشدة.