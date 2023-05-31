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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. إحباط 26 محاولة للهجرة غير الشرعية خلال يومين

هجرة غير شرعية -
هجرة غير شرعية - ارشيفي

نجحت الوحدات العائمة التابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل بتونس علي مدار يومين ،  29 و30 مايو الجاري، من إحباط 26 عملية هجرة غير شرعية ، ونجدة وإنقاذ 656 شخص  (522 من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء و134 تونسيا ). 

وبحسب وسائل إعلام تونسية؛ فأن ذلك يأتي في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

كما أشار الجبابلي، الي أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت ليلة أمس الثلاثاء، من احباط عملية إبحار خلسة ونجدة
وإنقاذ 32 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، إثر تعرض مركبهم للغرق، مضيفا أنه تم انتشال 4 جثث وإحالتها على ذمة الطبيب الشرعي للتعرف على هوياتهم.

وذكّر بأن الإدارة العامة للحرس الوطني، تضع الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين، للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت. 

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