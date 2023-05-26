تونس .. الأمن يلقي القبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

كشف الحرس الوطني التونسي يوم الخميس، عن إلقاء القبض على منظّم عمليات هجرة غير قانونية صدرت بحقّه أحكام بالسجن لمدة 79 عامًا وكان وسيطًا في عمليه هجرة قُتل فيها 20 تونسيًا إثر غرق مركبهم.

وذكر الحرس الوطني في بيان له عبر صفحته في فيسبوك إن "فريقًا مشتركًا بين الفرقة الأولى والثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس تمكّن من إلقاء القبض على منظّم عمليات اجتياز صادر في شأنه عدد 24 منشور تفتيش".

وأشار البيان إلى أن الموقوف متورط "في قضايا متعلقة بالمشاركة في تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من قبل مجموعة إجرامية منظمة، وأحكام بالسجن لمدة 79 سنة".

وأضاف البيان أن المتهم شارك "بالتنظيم والتوسط لعملية اجتياز من سواحل الشابة هلك فيها 20 مجتاز تونسي إثر تعرض مركبهم للغرق".

وتبعد أجزاء من سواحل تونس أقلّ من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجّل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.