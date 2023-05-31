صوت إذاعي مصري| شريف عامر: جيل حسن حامد قرروا الاحتفال به

‏قال الإعلامي شريف عامر إنه لشرف له في وقت من الأوقات ان كان مراسلا لقناة النيل للأخبار في الأراضي الفلسطينية في رام الله وأنه أيضا ذهب إلى غزة ولكن ليس كثيرا كان في رام الله أغلب الوقت وكان كل يوم يتحدث مع أستاذه الكبير حسن حامد.

وتابع شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، قائلا : "كنت بكلمه علشان أقوله أنا عملت واحد اتنين تلاتة وهو مكنش مكتفني وكان بيخليني أغطي بالشكل اللي انا شايفه صح طالما مبطلعش خارج القواعد المرتبطة بشكل التقرير او بشكل التغطية الإعلامية".

صانع التليفزيون وداعم المواهب

وأضاف شريف عامر أن اليوم في دار الأوبرا المصرية في يوم الإعلام المصري الذي يوافق ذكرى بداية الإذاعة المصرية، هناك مجموعة من التلاميذ وجيل حسن حامد قرروا الاحتفال به، وهو واحد من الأصوات الإذاعية المصرية الذي عمل في الإذاعة المصرية وفي إذاعة صوت أمريكا وفي اليابان وعاد إلى مصر لتأسيس عدد من القنوات المصرية، وأنه من الناس الذي سخره الله للغير فهو صانع التلفزيون والشاشات وداعم المواهب.