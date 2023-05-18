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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ابن ناس وبناته مايعرفوش عربي| القصة الكاملة للهجوم على شريف عامر.. والسبب مداخلة “الزعيم”

الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام خلال مداخلة شريف عامر

نشر مدير أعمال "الزعيم" الفنان الشهير عادل إمام، عادل سليمان، مجموعة من الصور الحصرية للفنان الكبير في عيد ميلاده الـ83، مما أثار فرحة جمهوره ومحبيه.
 

ويشار إلى أن الـ17 من مايو يصادف عيد ميلاد الزعيم، الذي غاب عن الساحة الفنية منذ ثلاث سنوات، وسط تكهنات وأحاديث عن عودته إلى العمل الفني في المستقبل القريب.


 

وتعد هذه الصور هي الأولى التي يظهر فيها عادل إمام للجمهور منذ فترة طويلة، مما جعل الكثيرين يتمنون عودته إلى العمل الفني والتمتع بأدائه الرائع على الشاشة مجدداً.
 


 

مع العائلة وبعض المقربين

واحتفل الزعيم بعيد ميلاده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين.

كما أكد عادل سليمان أن الصور التقطت مساء الأربعاء في الاحتفال الخاص بعيد ميلاد عادل إمام، وقد ظهر الزعيم في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.



واحتفلت النجمتان يسرا ولبلبة بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام فى منزله، بحضور الفنان مصطفى هريدى، الذي ظهر في صورة وهو يقبل يد الزعيم وقد شارك معه في فيلم "مرجان أحمد مرجان”، والفنان خالد سرحان الذي شارك إلى جوار عادل إمام في عدد كبير من الأعمال أبرزها "التجربة الدنماركية" و"السفارة في العمارة" ومسلسل "فالنتينو". ويعد واحداً من الفنانين الذين يفضل إمام الاعتماد عليهم دائماً، ومجموعة من أصدقائه المقربين.
 




 

 عادل إمام على الهواء مباشرة

وفاجئ الفنان الكبير عادل إمام، الإعلامي شريف عامر على الهواء مباشرة بمكالمة تليفونية.

وفي أثناء مكالمة الفنانة لبلبة للإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر»، قام الفنان عادل إمام بالدخول في المكالمة والحديث مع شريف عامر على الهواء مباشرة.

 

وقال لشريف عامر نصًا: «أنت بتضحك ليه؟ إحنا لسه قلنا حاجة؟»، حيث قام الإعلامي شريف عامر بالضحك مباشرة بمجرد سماع صوته في المكالمة.

 

ووجه الإعلامي شريف عامر، سؤالًا للزعيم عادل إمام على الهواء، قائلًا: "أنت عارف قيمتك عندنا ولا لأ؟" ليردَّ الفنان: "لأ قول أنت".

 

وواصل شريف عامر حديثه معه، مؤكدا أن بناته تعلمن اللغة العربية بسببه وبفضله، ليقوم الفنان عادل إمام بالسخرية من هذا الأمر وقال له نصًا: «عايز تقولي إنك ابن ناس وبناتك مكانوش يعرفوا عربي؟».


شريف عامر يرد علي الانتقادات
وعلق الإعلامي شريف عامر على موجة السخرية التي طالته، عقب حواره مع الزعيم عادل إمام، أثناء تقديم الحلقة الأخيرة من برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "MBC مصر".

وقال عامر في تغريدة على موقع "تويتر": "بسبب السفر والتطبيق من امبارح نمت وصحيت.. أنا عيشت 4 سنين برة مصر وبنتي الصغيرة في سن التكوين 5 أو 6 سنين يعني مجرد طفلة".

وأضاف: "في إجازة صيف 2007، كان في سينما مارينا دخلنا فيلم الأستاذ عادل إمام، خرجت تغني وتردد كلماته وبدأت الطريق.

برضه الفضل لعادل إمام، اعتقد بقى هناك ما هو أهم.. سلام".

وانتقد رواد مواقع التواصل تصريح "عامر" بشأن ابنتيه اللتان تعلما اللغة العربية بسبب أفلام الزعيم عادل إمام.

الحالة الصحية لعادل إمام

وأكد الفنان عادل إمام، أنه بصحة جيدة.

الفنانة نبيلة عبيد تهنئه بعيد ميلاد

وهنأت الفنانة نبيلة عبيد، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 83 ، إذ أنه من مواليد 17 مايو.

 

وقالت نبيلة، من خلال تسجيل صوتي ببرنامج ET بالعربي: "كل سنة والزعيم بصحة وسعادة.. الزعيم اللي هو عادل إمام طبعا اللي أسعدنا طول حياتنا بالمسرحيات والمسلسلات والأفلام فبتمنى له الصحة وطولة العمر والسعادة وربنا يخليهولنا كده على طول قدامنا”.


 التاريخ الفني للزعيم

ويحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

 

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

 

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

 

 

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.

عادل إمام الزعيم المستقبل يسرا عيد ميلاد لبلبة

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