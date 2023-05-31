في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين | أستاذ مناخ : التبغ يلوّث البيئة

كشف الدكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعة الزقازيق، اضرار التدخين على البيئة، مؤكداً ان التدخين احد اسباب التغيرات المناخية، حيث ان التدخين سبب اساسي في اتنشار عنصر الكربون، الذي يتسبب في الاحتباس الحراري، وعنف الظواهر الجوية و التلوث البيئي، فضلا عن نقص كمية الاوكسجين، وزيادة الكربون، وامتصاص الكربون يؤثر على الصحة العامة.

قطب:التبغ يتسبب في زيادة الانبعاث الحراري والبصمة الكربونية

وأوضح "قطب" في لقاء مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc ، التبغ يتسبب في زيادة الانبعاث الحرارية والبصمة الكربونية، فضلا عن توفير فحم "الشيشة" يستدعي حرق الكثير من خشب الاشجار.

قطب: كافة المؤتمرات البيئية حذرت من التبغ

وتابع "قطب":" وهو ما حذرت منه كافة المؤتمرات البيئية لانه ينبعث منها غازات الكربون ويقلل الناتج من الاكسجين الضروري، ويتسبب في زيادة المخلفات والدخان وتلوث البيئة، تغيير طبيعة الهواء على سطح الارض"

