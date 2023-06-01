جلسات الحوار الوطني.. برلماني: الرئيس السيسي يهتم بالتعليم

علق النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على جلسة الحوار الوطني حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب.

وقال علاء مصطفى في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" شهدنا أمس جلسة مطولة نظرا لأهمية الملف الذي يرتبط بكل بيت مصري ".

وأضاف علاء مصطفى :" كان هناك حرص شديد من إدارة الحوار الوطني على الاستماع لكل مشارك في الجلسة ".

وتابع علاء مصطفى :" نشهد اهتمام من الرئيس السيسي بملف التعليم، وظهر ذلك في التوجيه لمجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم للحوار الوظني لإجراء المناقشات حوله ".