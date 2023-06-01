صالون سيناء يهنئ عميد كلية الطب بالعريش لنجاح العام الدراسي الأول

عقدت جلسة صالون شمال سيناء الثقافي، بمقر جمعيه رعاية الطلبة، وبحضور الدكتور أسامه زكري عميد كليه الطب جامعة العريش، لتهنئته علي انتهاء العام الدراسي الاول بنجاح في الكلية، وتوجيه الشكر لهيئه التدريس علي ما بذلوه من جهد لاتمام العملية التعليمية على مستوى عالى لخدمة أبناءنا الطلبة.

تخريج كوادر طبية :

حيث تمكنت هيئة التدريس بكلية الطب البشري جامعة العريش، من الارتفاء بمستوى الكلية من أجل تخريج كوادر قادرة علي خدمة المجتمع السيناوي وتغطية العجز في الأطباء في مختلف التخصصات الطبية على مستوى المستشفيات المركزية والعامل بمدن المحافظة.





وأشاد الحاضرون بالجهد المبذول من الدكتور عميد الكليه، ومعاونيه وهيئة التدريس ،والجهاز الإداري، الذي عاني الكثير في ظل نقص الإمكانيات لإنشاء الكليه والسير بها الي طريق النجاح والاستمرار .



وقرر الجميع تقديم الدعم المادي والمعنوي لاستكمال مسيره النجاح للكليه التي تمثل حلم بالنسبه لابناء المجتمع السيناوي.

وقد حضر الجلسه النائب عزيز مطر ، ولفيف من قيادات المجتمع المدني، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الاهليه والنقابات والقيادات السياسية والتنفيذيه والشعبيه والمحليه.



وقد سعيد العيسوي مقرر الصالون ، الشكر لاسماعيل رمزي رئيس مجلس اداره الجمعيه، وخالد صالح نائب الرئيس واحمد سلام مدير الجمعيه و محمد حمام مدير الشؤون الاداريه ، علي استضافة أعضاء صالون سيناء الثقافي.



