عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صالون سيناء يهنئ عميد كلية الطب بالعريش لنجاح العام الدراسي الأول

أعضاء صالون سيناء
أعضاء صالون سيناء الثقافي

عقدت جلسة صالون شمال سيناء الثقافي، بمقر جمعيه رعاية الطلبة، وبحضور الدكتور أسامه زكري عميد كليه الطب جامعة العريش، لتهنئته علي انتهاء العام الدراسي الاول بنجاح  في الكلية، وتوجيه الشكر لهيئه التدريس علي ما بذلوه من جهد لاتمام العملية التعليمية على مستوى عالى لخدمة أبناءنا الطلبة.

 

تخريج كوادر طبية :

 

حيث تمكنت هيئة التدريس بكلية الطب البشري جامعة العريش، من  الارتفاء بمستوى الكلية من أجل تخريج كوادر قادرة علي خدمة المجتمع  السيناوي وتغطية العجز في الأطباء في مختلف التخصصات الطبية على مستوى المستشفيات المركزية والعامل بمدن المحافظة. 



وأشاد الحاضرون بالجهد المبذول من الدكتور عميد الكليه، ومعاونيه وهيئة  التدريس ،والجهاز الإداري،  الذي عاني الكثير في ظل نقص الإمكانيات لإنشاء الكليه والسير بها الي طريق النجاح والاستمرار .


وقرر الجميع تقديم الدعم المادي والمعنوي لاستكمال مسيره النجاح للكليه التي تمثل حلم بالنسبه لابناء المجتمع السيناوي.

 

وقد حضر الجلسه النائب عزيز مطر ، ولفيف من قيادات المجتمع المدني، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الاهليه والنقابات  والقيادات السياسية والتنفيذيه والشعبيه والمحليه.


وقد سعيد العيسوي مقرر الصالون ، الشكر لاسماعيل رمزي رئيس مجلس اداره الجمعيه،  وخالد صالح نائب الرئيس واحمد سلام مدير الجمعيه  و محمد حمام مدير الشؤون الاداريه ، علي استضافة أعضاء صالون سيناء الثقافي. 

txt

تعليم شمال سيناء يعلن جاهزية المدارس واللجان لامتحانات الثانوية العامة


 

سيناء الطب جامعه دراسي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

ترشيحاتنا

دعاء يغير القدر .. داوم عليه يغير حالك للأفضل

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 25-5-2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر

هل تفرض أمريكا عقوبات على لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس؟.. مسئولة تجيب

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع أمام سفاري بارك بإمبابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

مسمينى على الموبيل chocolate.. صور تجمع بين شيرين وحسام عقب رجوعهما لبعض

عروس تثير الجدل بارتداء حماتها لملابس غير متوقعة بحفل زفافا ابنها.. تفاصيل

أحمد الفيشاوي يفتتح فيلمه رهبة مصنع الكراسي في السعودية.. شاهد

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ