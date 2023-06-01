هاني حتحوت حول حوار فرجاني ساسي: هناك من ألف أحاديث واختلق أكاذيب .. فيديو

علق الإعلامي هاني حتحوت، على ردود الأفعال الواسعة على حلقة التونسي فرجاني ساسي، وإشادته برئيس الزمالك مرتضى منصور.



قال هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" ردود الفعل لم تكن من خلال المواقع والبرامج، لكن امتدت لمواقع وصحف عربية من مختلف الوطن العربي، سواء من تونس والمغرب وقطر".



أضاف:" استمتعنا بردود الفعل المختلفة، ونعد بوجود كل نجوم الرياضة بمختلف انتمئاتهم، ودائمًا ستجدون ما يسركم من خلال برنامج الماتش".



تابع:" تناولنا الكثير في المحاور، وهذا سبب امتداد الحوار ليومين، فرجاني نجم كبير، ترك بصمة مع الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء طرح الكثير من التساؤلات".



أشار:" فرجاني كان ضيفًا مثاليًا وأجاب عن كل التساؤلات بصدر رحب، لذا كان هذا سبب خروجه في حلقتين".



أوضح:" البعض قال أن هذا حوار مرتب الضيف يعلم بمحتوى الأسئلة قبل الخروج، بسبب إشادته لمرتضى منصور، لدرجة أن البعض قال أنه ظهر لتلميع صورة رئيس الزمالك، لكن الوضع مطلقًا لم يكن كذلك".



أكد:" فرجاني تكلم بشكل شخصي وكفريق كرة، لن نمنع أحدًا للحديث عن مرتضى منصور، حتى لو كان عندنا تحفظ على شخص ما في وقت من الأوقات، نتيح كامل الحرية لوجهات النظر، لذا استمتعنا بحوار فرجاني ساسي".



أتم:" هناك أشخاص لم يروا الحوار، فهناك من ألف أحاديث واختلق أكاذيب، بمقارنة فرجاني بأنه أفضل محترف قدم للزمالك، وهذا لم يحدث مطلقًا، لم أقارن فرجاني بأي لاعب آخر".

