عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت حول حوار فرجاني ساسي: هناك من ألف أحاديث واختلق أكاذيب .. فيديو

صدى البلد

علق الإعلامي هاني حتحوت، على ردود الأفعال الواسعة على حلقة التونسي فرجاني ساسي، وإشادته برئيس الزمالك مرتضى منصور.


قال هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" ردود الفعل لم تكن من خلال المواقع والبرامج، لكن امتدت لمواقع وصحف عربية من مختلف الوطن العربي، سواء من تونس والمغرب وقطر".


أضاف:" استمتعنا بردود الفعل المختلفة، ونعد بوجود كل نجوم الرياضة بمختلف انتمئاتهم، ودائمًا ستجدون ما يسركم من خلال برنامج الماتش".


تابع:" تناولنا الكثير في المحاور، وهذا سبب امتداد الحوار ليومين، فرجاني نجم كبير، ترك بصمة مع الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء طرح الكثير من التساؤلات".


أشار:" فرجاني كان ضيفًا مثاليًا وأجاب عن كل التساؤلات بصدر رحب، لذا كان هذا سبب خروجه في حلقتين".


أوضح:" البعض قال أن هذا حوار مرتب الضيف يعلم بمحتوى الأسئلة قبل الخروج، بسبب إشادته لمرتضى منصور، لدرجة أن البعض قال أنه ظهر لتلميع صورة رئيس الزمالك، لكن الوضع مطلقًا لم يكن كذلك".


أكد:" فرجاني تكلم بشكل شخصي وكفريق كرة، لن نمنع أحدًا للحديث عن مرتضى منصور، حتى لو كان عندنا تحفظ على شخص ما في وقت من الأوقات، نتيح كامل الحرية لوجهات النظر، لذا استمتعنا بحوار فرجاني ساسي".


أتم:" هناك أشخاص لم يروا الحوار، فهناك من ألف أحاديث واختلق أكاذيب، بمقارنة فرجاني بأنه أفضل محترف قدم للزمالك، وهذا لم يحدث مطلقًا، لم أقارن فرجاني بأي لاعب آخر". 
 

 

التونسي فرجاني ساسي الاعلامي هاني حتحوت القلعة البيضاء الوطن العرب برنامج الماتش فرجاني ساسي مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

ترشيحاتنا

دعاء يغير القدر .. داوم عليه يغير حالك للأفضل

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 25-5-2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر

هل تفرض أمريكا عقوبات على لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس؟.. مسئولة تجيب

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع أمام سفاري بارك بإمبابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

مسمينى على الموبيل chocolate.. صور تجمع بين شيرين وحسام عقب رجوعهما لبعض

عروس تثير الجدل بارتداء حماتها لملابس غير متوقعة بحفل زفافا ابنها.. تفاصيل

أحمد الفيشاوي يفتتح فيلمه رهبة مصنع الكراسي في السعودية.. شاهد

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ