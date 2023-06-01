وزير الدفاع الأمريكي يعبر عن أسفه لرفض نظيره الصيني مقابلته

عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، عن أسفه إزاء رفض نظيره الصيني لي تشانج مقابلته في المنتدى الأمني القادم المقام في مدينة سنغافورة، لأنهم بحاجة إلى التواصل لوقف المواجهات والمناورات "الاستفزازية" التي قامت بها مؤخراً مقاتلات صينية قرب طائرات عسكرية أمريكية.

وقال أوستن للصحافيين في طوكيو: "أعتقد أنّ هذا أمر مؤسف" في إشارة إلى قرار وزير الدفاع الوطني الصيني لي شانجفو بعدم مقابلته في مؤتمر سيحضره كلاهما في سنغافورة نهاية هذا الأسبوع، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

كما رحب بأي فرصة للتواصل مع نظيره الصيني، وقال إن وزارات الدفاع يجب أن تتحدث مع بعضها البعض على أساس روتيني، أو يجب أن يكون لديها قنوات مفتوحة للاتصالات.

وتوقف أوستن في طوكيو في طريقه لحضور القمة الأمنية الآسيوية السنوية لحوار شانغريلا، والتي تبدأ في سنغافورة يوم الجمعة المقبل.

وعبر أوستن عن قلقه بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، أنّه بعد عمليات الاعتراض الاستفزازية التي نفّذتها مقاتلات حربية صينية مؤخّراً، زاد قلقه من احتمال وقوع حادث يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة.

ومن المتوقع أن يلتقي لي مع هامادا في مؤتمر سنغافورة.

وتخضع وزارة الدفاع الصينية لعقوبات أمريكية منذ عام 2018 بسبب شراء طائرات مقاتلة ومعدات من مصدر الأسلحة الروسي الرئيسي ، روسوبورون إكسبورت.

وفي اجتماعهما في طوكيو، قال أوستن وهامادا إنهما ناقشا إطلاق صاروخ لكوريا الشمالية يوم الأربعاء والتوترات مع الصين والحرب الروسية على أوكرانيا.