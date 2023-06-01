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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد ضد الصين.. تايوان تعزز علاقاتها مع أمريكا بهذه الطريقة

صدى البلد

كشفت الحكومة التايوانية، اليوم الخميس، في بيان، إنها تتوقع التوقيع على أول اتفاق مع الولايات المتحدة بموجب إطار عمل محادثات تجارية جديدة، حسبما أفادت رويترز.

 

وكانت رئيسة تايوان تساي إينج وين، قد صرّحت نهاية شهر مارس في نيويورك، بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان "أوثق من أي وقت مضى".

حاملة طائرات وسفن صينية تعبر مضيق تايوان وتايبيه تراقب

وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، السبت الماضي أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ وسفينتين آخريين أبحرت عبر مضيق تايوان.

ثم أبحرت السفن شمالًا ،  ظهرًا بالتوقيت المحلي ، على طول الخط المتوسط ​​الذي يفصل بين تايوان والبر الرئيسي للصين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجيش التايواني الذي راقب التحرك عن كثب بسفنه وطائراته 'استجاب بشكل مناسب'.

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