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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

صادم.. تلميذ يعتدي
صادم.. تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس في الستينات بإسكتلندا

ألقت الشرطة الإسكتلندية القبض على تلميذ يبلغ من العمر 13 عاما اعتدي بوحشية على معلم في الستينات من عمره  في مدرسة تايلور الثانوية، ماذرويل، إسكتلندا. 

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، هاجم التلميذ معلمه وتركه ملقي على الأرض في أرضية المدرسة الاسكتلندية بينما يشاهده زملائه. 

ووثق مقطع فيديو الواقعة المؤسفة من نوعها. 

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تأتي هذه الحادثة المؤسفة من نوعها بعد قيام تلميذة تبلغ من العمر 16 عاما بالاعتداء على 3 موظفات، 13 مايو الماضي، بـ مدرسة جونستون الثانوية، رينفروشاير، اسكتلندا. 

ونقلت الموظفات الاتي تتراوح أعمارهن بين 59 و 48 و 34 عاما  إلى مستشفى رويال ألكسندرا في بيزلي بعد اعتداء التلميذة المؤسف. 

كما تعرض معلم في مدرسة ابتدائية للهجوم من قبل تلميذ في 18 مايو من هذا العام حيث أصيب بإعاقة غيرت حياته.

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الشرطة الإسكتلندية تلميذ الستينات معلم ماذرويل اسكتلندا

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