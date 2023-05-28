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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جرتهم من شعرهم.. فيديو يوثق اعتداء وحشيا على ضابطي شرطة بـ لندن

اعتداء وحشي على ضابطي
اعتداء وحشي على ضابطي شرطة في لندن

وثق مقطع فيديو مروع اعتداء وحشيا من امرأة تبلغ من العمر 26 عاما على ضابطي شرطة في أحد شوارع  ويلسدن، شمال غرب لندن

أظهر مقطع الفيديو الصادم الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، كيف أمسكت المرأة بشعر ضابطة وجرتها منه على الأرض بعنف غير مقبول. 

وبيّن مقطع الفيديو أيضا الذي نشره أحد شهود العيان عبر تطبيق “تيك توك” اعتداء المرأة أيضا على الضابط الذي كان يحاول إبعادها عن زميلته، بينما تمسكه من رأسه محاولة الاعتداء عليه أيضا. 

مصير المرأة 

وفي نهاية مقطع الفيديو تمكنت المرأة من الهروب من ضابطي الشرطة بعد ورود بلاغات باعتدائها على  رجلين وامرأة آخرين.

وأظهر مقطع فيديو لاحق، القبض على المرأة من قبل شرطيين آخرين، حيث أظهروا أنهم جميعا متجمعين حولها وهي جالسة على الحائط بينما أساءت عنصريا لآخر. 

وأثناء احتجازها بموجب قانون الصحة العقلية ورد أن المرأة، اعتدت على ضابط آخر يشتبه في إصابته بكسر في الأنف.

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لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

اعتداء وحشي على ضابطي شرطة في لندن 

 

اعتداء وحشي على ضابطي شرطة في لندن 
اعتداء وحشي على ضابطي شرطة في لندن 
ضابط مقطع فيديو اعتداء وحشي ضابطى شرطة ويلسدن لندن

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