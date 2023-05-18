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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات مرعبة لانفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن.. كيف نحذرها؟

انفجار سكوتر داخل
انفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن

وثق مقطع فيديو صادم كيف اشتعل سكوتر إلكتروني خاص بحارس أمن داخل مطبخ منزله في برنت، شمال غرب لندن بالمملكة المتحدة حتى احترق المطبخ بالكامل.

كان ديل ويليامز، 37 عاما، يشحن السكوتر الإلكتروني الذي اشتراه قبل أسبوعين عندما رآه في قائمة سوق عبر الإنترنت، معلقا على الواقعة قائلا: “أشكر الله أننا خرجنا بصحة من المنزل وكوننا على قيد الحياة”.

تفاصيل 

وأشار صاحب المنزل والاسكوتر إلى أنه قضى 8 ساعات في المستشفى بسبب استنشاق الدخان المتصاعد من نار اشتعال السكوتر بمطبخ المنزل.

ونشرت فرقة الإطفاء في لندن (LFB) مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة اشتعال النار في السكوتر الإلكتروني في ثوانِ أثناء توصيله بالكهرباء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، يعد حريق السكوتر بالمطبخ واحدا من 60 حريقا مشابها في لندن العام الماضي وسط مخاوف من تزايدها.

كيفية تفادها

ويُنصح مستخدمو الدراجات الإلكترونية لتفادي مثل هذه الحوادث بما يلي:

1- تبريد بطارية الدراجة الإلكترونية قبل إعادة شحنها.

2- شراء أجهزة الشحن والبطاريات من البائعين الموثقين.

3- تركيب أجهزة إنذار الدخان في مناطق الشحن خاصة داخل المنازل. 

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انفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن
انفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن
انفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن
صاحب الاسكوتر

 

 

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