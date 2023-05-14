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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب سيجارة وراء اشتعال النيران في دار عبلة الكحلاوي بالمقطم

الدخان يتصاعد من
الدخان يتصاعد من بدروم الدار

نشب حريق في دار الداعية الاسلامية الراحلة د. عبلة الكحلاوي لرعاية المسنين بالمقطم ، واشتعلت النيران في أشجار بدروم الدار .

و تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا بنشوب حريق في مخلفات في البدروم الخاص بدار رعاية مسنين بالمقطم .

وعلى الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ ، وتبين من المعاينة الأولية احتراق مجموعة من الأشجار في بدروم الدار، وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد لدار المسنين التي تم إخلائها حتي تم الانتهاء من البلاغ .

وتبين من الفحص المبدئي أن شخصا قام بالقاء عقب سجارة مما تسبب في اشتعال النيران في الاشجار إلا أنها لم تمتد للدار من الداخل ، تم تحرير محضر وجارٍ العرض علي النيابة للتحقيق .

عبلة الكحلاوي دار مسنين اطفاء القاهرة الداعية الإسلامية نشوب حريق

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