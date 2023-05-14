عقب سيجارة وراء اشتعال النيران في دار عبلة الكحلاوي بالمقطم

نشب حريق في دار الداعية الاسلامية الراحلة د. عبلة الكحلاوي لرعاية المسنين بالمقطم ، واشتعلت النيران في أشجار بدروم الدار .

و تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا بنشوب حريق في مخلفات في البدروم الخاص بدار رعاية مسنين بالمقطم .

وعلى الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ ، وتبين من المعاينة الأولية احتراق مجموعة من الأشجار في بدروم الدار، وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد لدار المسنين التي تم إخلائها حتي تم الانتهاء من البلاغ .

وتبين من الفحص المبدئي أن شخصا قام بالقاء عقب سجارة مما تسبب في اشتعال النيران في الاشجار إلا أنها لم تمتد للدار من الداخل ، تم تحرير محضر وجارٍ العرض علي النيابة للتحقيق .