إصابة ربة منزل وطفلتيها بسبب اشتعال موقد كيروسين في كفر الشيخ

شهدت قرية عويرة التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، إصابة ربة منزل وطفلتيها إثر تعرضهن لحريق نشب نتيجة اشتعال موقد كيروسين، وجرى نقلهن إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول 3 مصابين بحروق نتيجة اشتعال موقد كيروسين، بقرية عويرة بمركز كفر الشيخ.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، أسماء .ع.ا 25 سنة، حروق متفرقة بالجسم، وحبيبة م.ب، 7 سنوات، حروق متفرقة بالجسم، وعبير.م.ب، 3 سنوات، بحروق متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.