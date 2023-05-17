بلد الحريات.. نيويورك ستفرض رسوما للتنقل داخل شوارعها .. تفاصيل

فى عام 1975 اعلنت احدى المدن الكبرى فى سنغافورة بتطبيق رسوم التنقل داخل شوارع المدينة ، ثم في مركز مدينة لندن منذ عام 2003 ، وفى عام 2007 فرضت العاصمة السويدية ستوكهولم نظاماً مماثلاً ، ثم بعد ذلك مناطق محددة داخل مدينة ميلان الإيطالية منذ عام 2012 .

ولكن هناك تقارير صادرة جديدة من مدينة نيويورك ، تؤكد ان المدينة قد تبدأ بفرض رسوم للتنقل داخل المناطق المزدحمة ولاسيما مانهاتن بداية من أبريل 2024 .

واوضحت التقارير ان هذه الرسوم جاءت مثلما تم تطبيقعا فى الدولة سابقت الذكر بسبب الزحام الشديد ، و الغرض هو تخفيف الزحام وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل العام مثل المترو والباصات، وتخفيف التلوث السمعي والكربوني داخل المدينة.

وستكون هذه أول رسوم تنقل من نوعها داخل أي مدينة أمريكية، ومن المتوقع أن تحصل على موافقة فدرالية رسمية الشهر القادم، وتم تقدير الرسوم بما يصل إلى 23 دولار .

وتتوقع المدينة أن تجلب هذه الرسوم الجديدة دخلاً مقدراً بمليار دولار سنوياً، وسيتم استثمار هذه الأموال في مشاريع دعم وسائل النقل العام وتوسيع خطوط المترو، وستتغير قيمة رسوم التنقل داخل المدينة حسب درجة الزحام، وستتراوح بين 17 دولار في الفترات الهادئة إلى 23 دولار في ساعة الذروة.

اما عن السيارات الخاصة وسيارات الأجرة والسيارات التابعة لتطبيقات أوبر وليفت وما إلى ذلك سيتم تغريمها مرة واحدة فقط يومياً بغض النظر عن عدد مرات دخولها وخروجها من منطقة مانهاتن.

وتتوقع المدينة انخفاض عدد السيارات التي تدخل المدينة وخاصة منطقة مانهاتن بـ 20% سنوياً بعد تطبيق الرسوم، مع زيادة كبيرة متوقعة في أعداد المشاركين والمنضمين لخدمات النقل العام.