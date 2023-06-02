3 فئات مصرح لها بمزاولة عملية التصدير ..تعرف عليها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير، ضوابط وآليات مزاولة عملية التصدير، حيث نصت المادة 3 من القانون على أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده .

وطبقا للقانون لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:



1_ شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.



2_ المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.



3_ الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.



و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.