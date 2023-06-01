توفيق: نهدف لتأهيل كوادر لديها وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدني

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات والجهات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، للخروج بآلية واحدة للتطبيق، ستظل المصلحة تسعى لتقديم الدعم الفنى بشكل مكثف لكل من يحتاج للدعم.

وأوضح توفيق أن الهدف من ذلك هو تأهيل كوادر لديها وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدنى، وسوف تظل المصلحة مستمرة فى طريق التوعية حتى اكتمال الثقافة الضريبية لدى المجتمع الضريبي.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن ما قامت به المصلحة فى الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والتي يتم الآن تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثانية منها، والتي شملت 100 جهة/ شركة اعتباراً من 15 مايو 2023، يعد بمثابة ركن هام من أركان الرقمنة التي تعتبر جزءا من رؤية مصر 2030.

وأضاف أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف الزيات، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين أول، في بداية كلمته خلال الندوة، عن خالص تقديره للتعاون والدور التوعوي الذي يقوم به مركز تدريب المقطم التابع للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء.

وقال إن الهدف من هذه الندوة هو تقديم المعلومة من مصدرها حتى لا يحدث سوء فهم يؤدى إلى ظهور العديد من المشكلات في تطبيق المنظومة.

وأضاف أنه لولا قرار تطبيق الرقمنة والميكنة في المصلحة من قبل القيادة السياسية فى 2018، والذي كان مواتيًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والذى أعقبه ظهور جائحة كورونا، كان له أثر إيجابي على جميع الإجراءات الضريبية، والتي ساهمت بشكل كبير فى عدم تعطيل مصالح المتعاملين مع المنظومة الضريبية بأكملها.

وأشار إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد إحدى ثمار تطبيق الميكنة الشاملة، وكان الهدف من تطبيقها هو توحيد الإجراءات على الجميع وتبسيطها، ما يقلل من النزاعات الضريبية مع المجتمع الضريبي.

وأوضح أشرف الزيات، أثناء اللقاء، أن مصلحة الضرائب المصرية تتابع عن كثب جميع ردود الأفعال المترتبة على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وتسعى جاهدة من أجل طمأنة وإزالة تخوفات المجتمع الضريبي من الانتقال إلى منظومة الأجور والمرتبات الجديدة، مشيرا إلى حرص مصلحة الضرائب الكامل على تقديم الدعم المطلوب، وعلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بكل عدالة وشفافية.

فيما استهل محمد السيسي، عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية، كلمته بشكر وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على إتاحة الفرصة للتواصل الفعال بين الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها مع ممثلى مصلحة الضرائب المصرية، والذى كان له عظيم الأثر على استيعاب الحضور لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.

وقال إن حوكمة وميكنة مصلحة الضرائب المصرية متمثلة في تطبيق هذه المنظومة على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية، والذى من شأنه ضمان الحساب الدقيق للاستقطاعات، علما بأن للمنظومة دورا كبيرا فى تخفيف العبء الإدارى وأرشفة المستندات ورقيا.

وأضاف أن مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات هو مشروع لصالح الاقتصاد القومي للدولة المصرية، فلا بد أن نتكاتف جميعا من أجل إنجاحه.

جدير بالذكر أنه تم عقد ثلاث ندوات على مدار ثلاثة أيام، وحاضر فيها كل من وائل السيد، مدير المكتب الفني لرئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وأحمد خيري، مدير فحص ضريبة المرتبات بكبار الممولين أول، وهيثم فؤاد، مدير فحص أجور ومرتبات مركز كبار الممولين ثان.

وبلغ عدد الشركات المشاركه في اللقاء حوالى 21 شركة، منها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو، وشركة هندسة النظم والقوى الكهربائية.

وبلغ عدد الحضور في حدود 100 محاسب ومهندس من القيادات الواعدة لقطاع الكهرباء.

وكان اللقاء تحت رعاية المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمحاسبة نادية قطري، عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل، والمهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وبحضور المحاسب محمد محمود السيسي، عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية، والمحاسب أحمد سامي يوسف، مدير عام الضرائب والمشرف على الإدارة العامة للتسويق والعقود بشركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والدكتور المهندس محمد فاروق، رئيس قطاع التدريب بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.