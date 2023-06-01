أزمة مفاجئة تضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي خطر فقدان نجمه الليبي مؤيد اللافي أمام الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع “لو 360 سبورت” المغربي، فإن مؤيد اللافي تلقى دعوة من منتخب ليبيا للتواجد في المعسكر المقبل، وهو ما يهدد تواجده أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وأضاف أن الوداد سيخاطب الاتحاد الليبي، من أجل السماح للاعبه مؤيد اللافي بالتأخر عن الالتحاق بمعسكر منتخب ليبيا في مصر، من أجل الاستفادة من خدمات نجمه المميز أمام الأهلي.

موعد مباراتي الأهلي والوداد



ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد المقبل (4 يونيو الجاري) على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.