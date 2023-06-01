تعليق ناري من شوبير على تهديد الإسماعيلي بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى رابطة الأندية بشأن أهمية تغليظ عقوبة الانسحاب من أي مسابقة محلية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "ما حدث في لقاء إنبي وفيوتشر ثم ما حدث من جانب الإسماعيلي في المواجهة الأخيرة يشير إلى أن الكرة المصرية تعيش حالة من الضعف والترهل".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحركات من أجل تغليظ العقوبات على أي فريق يهدد بالانسحاب من خلال فرض عقوبات مالية قوية وخصم كم كبير من النقاط".

واختتم "للأسف الكرة المصرية تعيش حالة من التخبط الشديد في الوقت الحالي، وذلك بسبب اختفاء القرارات التي تجبر الجميع على الالتزام".