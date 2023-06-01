دخلت لشفط الدهون خرجت مشوهة| حكاية فاطمة مع دكتور أوهمها ببساطة العملية.. شاهد

حلمت مثلها مثل باقي السيدات، أن تصبح رشيقة وأنيقة، فقررت إجراء عملية شد وشفط الدهون من منطقة البطن، ولم تنتبه أن هذه العملية من ضمن العمليات الصعبة التي تحتاج لعناية خاصة وطبيب ماهر، يؤدي عمله بمهارة وإتقان، ليوقعها حظها السيء بعد البحث على محركات البحث الإلكترونية في طبيب، لايقوم بعمله بإتقان ولم يعتني بها العناية اللازمة، بل لم تراه ولو لمرة واحدة قبل إجراء العملية، وظل يراسلها على تطبيق الواتس اب فقط من الصور وطلب بعض التحاليل الغير كاملة، وحدد معها ميعاداً لإجراء العملية في احدى المستشفيات الخاصة.

لتحدث الصدمة ويتبدد حلمها ويصطدم بالواقع المؤلم بعد ‘جراء العملية وتحدث عملية تشويه لمنطقة البطن وتهتك بالأنسجة واحتياجها لأدوية وبعض العناية الطبية الخاصة لمدة 6 شهور، بسبب الآلم وفتحة العملية الغريبة التي قام بها الطبيب، لتعيش مأساة حقيقية في عدم قدرتها على التحرك وخروج صديد من مكان العملية وآلم فظيع تسبب في حدوث جلطات متعددة بالقدمين، أنها السيدة فاطمة محمد ضحية عمليات التجميل.



“صدى البلد” ألتقى بالضحية للتعرف أكثر على قصتها مع الطبيب، في البداية قالت فاطمة بصوت ضعيف وهزيل تسمعه بالكاد بسبب حزنها وآلمها في نفس الوقت، وقررت منذ ما يقرب من شهرين إجراء عملية شفط دهون داخل مستشفى خاص في منطقة المنيل، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة الغيركاملة، حدد الطبيب المعالج موعدا لإجراء عملية شفط دهون البطن وشدها".

وأضافت فاطمة، أنها بالفعل قامت بإنهاء إجراءات تكاليف العملية، ودفعت مبلغ 35 ألف جنيهاً، وتم تحديد موعد لإجراء العملية، في يوم 10 أبريل، ولكن ذلك الموعد كان بمثابة نهايتها، فبعد وصولها المستشفى ودخولها غرفة العمليات التي ظلت فيها ما يقرب من 8 ساعات كاملة، وقبل العملية بساعات قليلة، أخبرها الطبيب المعالج بأن العملية لا تستغرق سوى 3 ساعات، وبعد اجراء العملية خرج الطبيب ولم تراه مرة آخرى وخرجت من المستشفى في نفس اليوم بعد بضعة ساعات قليلة من إجراء العملية.

لتبدأ فاطمة رحلة الألم وإصابتها بالمرض، وعدم قدرتها على الحركة وخروج صديد من جرح العملية بمنطقة البطن واحتياجها لحوالي 100 غرزة مكان العملية، وظلت تراسله من أجل نجدتها من الآلم الذي اصابها، ولكنه كان يخبرها أن الأمر عادي وطبيعي وينصحها فقط بمضاد حيوي رش، ولم يهتم بمرضها وآلمها.

لتقرر فاطمة أن تذهب إلى طبيب آخر للإطمئنان على صحتها في ظل تزايد الآلم والورم بجسدها مع حدوث علامات زرقاء بمعظم الجسد، مع ارتفاع درجات حراراة الجسم وحدوث هبوط، ليخبرها الطبيب انها في حالة متأخرة وأنها كانت لابد من اجراء تحاليل معينة آخرى بعد العملية وتناول أدوية وأهتمام بجرح العملية، وحدوث جلطات بالقدمين حوالي 10 جلطات.

لتقوم فاطمة، بتحرير محضر في قسم شرطة العمرانية، تتهم فيه طبيب بإجراء عملية بالخطأ الطبي وتدهور حالتها الصحية مما أدى إلي إصابتها بـ 10 جلطات وفتح بطنها بالكامل مما أدى إلي إخراج جزء من معدتها للخارج.

وطالبت فاطمة، بحقها ومحاسبة الطبيب وحبسه مع شطبه من نقابة الأطباء.

ووجهت فاطمة رسالة إلى السيدات بعدم إجراء هذه العمليات إلا بعد التأكد والثقة بالطبيب جيداً.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العمرانية، افاد بورود بلاغا من فتاة تضمن إصابة أثر خطأ طبي في عملية شفط دهون وتدهور حالتها، مما نتج عنه إصابتها بـ 10 حلطات وفتح بطنها بالكامل وهو ما نتج عنه خروج جزء كامل من معدتها.

وتباشر جهات التحقيقات في الجيزة، التحقيق في الواقعة، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإستمعت لأقوال المجني عليها فاطمة والتي تعضرت لخطأ طبي نتج عنه تدهور حالتها الصحية، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.

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