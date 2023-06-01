عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 30% يحتاج للعمل الجماعي

مجلس النواب
مجلس النواب

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ لجنة الصناعة قامت بدورها وقدمت توصياتها للحكومة، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل 16% من الناتج القومي، وهذا رقم هزيل للغاية مقارنة بالدول الأخرى: «هدفنا الوصول لـ30% من الناتج القومي في هذ القطاع، وهذا الهدف يحتاج للعمل الجماعي فلا تستطيع جهة بمفردها كالبرلمان أو الحكومة القيام به، ويجب التنسيق ببين الجهتين».

وأضاف «محمود»، خلال حواره على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني على قناة «إكسترا لايف»، أن مجلس النواب تناول ملف الصناعة على مدار الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، لرصد مشكلات القطاع والتوصل لحلول من أجل تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أنه يجري العمل على قانون الصناعة الموحد، ومن ثم عقد الجلسات الحوارية والنقاشية حوله، لافتا إلى أنه يجب وضع تشريع جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة ومجريات العصر الحالي ليحل المشكلات التي نواجهها تزامنا مع إلغاء القوانين القديمة.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبير للغاية بملف الصناعة ويعمل على هدفه المتعلق بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مؤكدا أهمية تنقية البيئة التشريعية «لا يجب أن تكون القوانين الحاكمة لقطاع الصناعة منذ السيتينات، ونحن الآن في 2023»، مشيرا إلى وجود 7 قوانين متعلقة بهذا الملف، وتم تعديلها أكثر من مرة، وبالتالي لا يوجد تطبيق عملي.

 

مجلس النواب الصناعة لجنة الصناعة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

فرمان من الشعباني.. الترجي يتحرك لخطف هدف الزمالك في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

تفاصيل حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس والتكلفة المالية للمشروع

نائب الشيوخ: دعم طلاب الثانوية العامة يؤكد شمولية مبادرة حياة كريمة

عاصفة ترابية تضرب البلاد.. آخر صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس الآن

السما صفرا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

انتظام حركة الملاحة الجوية في المطارات دون التأثر بحالة الطقس السيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

فيديو

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ