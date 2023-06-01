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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مورينيو يفقد أعصابه ويسب حكم نهائي الدوري الأوروبي بألفاظ قاسية

جوزيه مورينيو المدير
جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، شتائم وألفاظ قاسية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، والذي أدار نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية أمس الأربعاء، على ملعب “بوشكاش أرينا”.

وتوج إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على روما بركلات الترجيح 4-1، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وفقد مورينيو أعصابه عقب اللقاء بسبب بعض قرارات الحكم، منها احتساب ركلة جزاء لصالح إشبيلية في الشوط الثاني، قبل أن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو، أيضا لوجود شك في عدم احتساب ركلة جزاء لفريق روما.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو فإن جوزيه مورينيو صرخ وجه حكم نهائي الدوري الأوروبي في ساحة انتظار السيارات بعد نهاية المباراة، إذ قال له:” أنت عار..  أنت وقح"، كما وجه له ألفاظ خارجة.

وحاول روبرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تهدئة مورينيو، ليهاجمه هو الأخر، قائلا:" اللعنة.. لقد اتفقت معهم".

مورينيو الدوري الأوروبي روما اشبيلية جوزيه مورينيو أنتوني تايلور

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