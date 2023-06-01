بوصفات منزلية.. طرق فعالة لإزالة الحناء من اليد بسرعة ودون عناء

ترغب العديد من النساء إلى نقش الحناء على اليدين والقدمين خلال حفلات الزفاف والعديد من المناسبات الأخرى، ولكن قد ترغب بعض النساء في ازالة نقش الحناء ، مما يسبب له معاناه كبيرة .. لذلك نوضح بعض الطرق الفعّالة للتخلص من هذه النقوش وفقاً لموقع Pink villa

طرق ازاله الحناء وآثارها عن البشرة :



الصابون المضاد للبكتيريا

- افركي يديك جيدًا بالصابون المضاد للبكتيريا، وكرري ذلك عدة مرات حتى تحصلي على النتائج المرغوبة،ثم اشطفي يدك جيدًا، وجففيها بواسطة منشفة نظيفة. ضعي كريمًا مرطبًا للبشرة لتجنب الإصابة بجفاف الجلد.



مزيل المكياج

أحضري مزيل المكياج المُكوّن من السيليكون، ضعي كمية كافية من مزيل المكياج على المنطقة المراد إزالة الحناء منها، وانقعيها لمدة كافية ،ثم استعيني بقطعة من القطن وافركي المنطقة بشكل لطيف، اغسلي المنطقة جيدًا وجفيفها بواسطة منشفة نظيفة. حافظي على ترطيب البشرة بواسطة مرطب مناسب.



- زيت الزيتون والملح

استخدام زيت الزيتون والملح، إذ يؤدي خلط كوب واحد من زيت الزيتون مع ثلاث أو أربع ملاعق كبيرة من ملح البحر إلى تكوين خليط قد يكون قادرًا على فك صبغة الحنة من اليد أثناء تقشير الوشم الباهت، يجب استخدام قطعة قطن لتغطية بشرتك بالكامل واترك زيت الزيتون ينقع قبل فرك الملح برفق بقطعة قماش مبللة.



-سكراب تقشير

عمل سكراب تقشير لإزالة تصبغ الحنة في الطبقات العليا من الجلد، من خلال نقع الجزء الموشوم من الجسم في ماء دافئ أولا، ثم استخدام لوفة لفرك المنطقة الموجود عليها الحنة برفق، وتقشير أي جلد ميت.

المناديل المبللة:

المناديل المبللة هذه الطريقة لا يمكن أن تستخدم إلا في حالة الخطأ أثناء رسم الحناء، ولا تنتظري حتى تجف الحناء بل قومي على الفور بمسح المنطقة المختلفة بمنديل مبلل ولن يترك أي أثر.