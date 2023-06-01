تحرير 294 محضرا متنوعا في حملات تموينية بجنوب سيناء

كثفت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملاتها التموينية على أماكن تداول السلع الغذائية، والمخابز، ومحطات الوقود، لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وكيل وزارة التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالضرب بيد من حديد لمنع التجار من استغلال المواطنين.

وقال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى شن حملات تموينية بكافة مدن المحافظة خلال شهر مايو الماضي، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصري، وهيئة حماية المستهلك، ومباحث التموين.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم الخميس، أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 294 محضرًا متنوعًا، بواقع 27 محضرا للمخابز تتمثل في نقص وزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف في دقيق مدعم، وتوقف عن العمل، و259 محضرًا ما بين بيع بأزيد من التسعيرة، وانتهاء صلاحية، وغش تجارى، ومجهول المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، و 8 محاضر في مجال المواد البترولية.

وأوضح أنه جرى ضبط نصف طن دقيق مدعم، قبل بيعها في السوق السوداء، و9307 لتر وقود قبل بيعها في السوق السوداء، بواقع ضبط 7389 لتر سولار، و 1918 لتر بنزين "92"، و ضبط والتحفظ على245 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة، و ضبط والتحفظ على 497 عبوة أدوية وكريمات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تحرير محاضر

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