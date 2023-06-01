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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أماكن عقد مراجعات " تقدر في 10 أيام" بدمياط

التربية والتعليم
التربية والتعليم بدمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن إطلاق مبادرة “ تقدر في ١٠ ايام" لطلاب الشهادة الثانوية العامة لمراجعة المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى.

وجاء بيان صادر عن مديرية التربيه والتعليم أن المديرية تنشر  جدول مراجعات مبادرة "تقدر في ١٠ ايام" لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وجاء في البيان أماكن عقد المراجعات المقرر عقدها لجميع طلاب المحافظة بقاعة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، قاعة مدرسة فارسكور الرسمية للغات، قاعة مدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة بدمياط الجديدة، قاعة مدرسة كفر سعد الثانوية.

 

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