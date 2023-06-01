متحدث الزراعة: طرح لحوم عيد الأضحى بسعر 225 جنيها للكيلو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة منافذها ونقاط البيع عبر جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأشار القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الوزارة توفر لحوم الأضاحي الحية والمذبوحة، ويتم البيع عبر 243 منفذا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المعارض التي كانت آخرها خير مزارعنا لأهالينا، بينما تبدأ أسعار اللحوم البلدي من سعر 225 جنيها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري، و20 ألف رأس من الأغنام، ما ساهم في توافر اللحوم بجميع الأسواق وحافظ على استقرار الأسعار.

