عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الزراعة: طرح لحوم عيد الأضحى بسعر 225 جنيها للكيلو

صدى البلد

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة منافذها ونقاط البيع عبر جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأشار القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الوزارة توفر لحوم الأضاحي الحية والمذبوحة، ويتم البيع عبر 243 منفذا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المعارض التي كانت آخرها خير مزارعنا لأهالينا، بينما تبدأ أسعار اللحوم البلدي من سعر 225 جنيها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري، و20 ألف رأس من الأغنام، ما ساهم في توافر اللحوم بجميع الأسواق وحافظ على استقرار الأسعار. 
 

أحتياجات المواطن احتياجات المواطنين أسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم الإعلامي محمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

ترشيحاتنا

هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاي بهولندا

ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

مُصرّ ينكر عدم قدرته .. زوجة : اعرضوني على الطب الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

شقيقات العريس | إطلالات الأميرتين إيمان وسلمى تثير السوشيال ميديا

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ