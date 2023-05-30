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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: الإفراج عن 5.2 مليون طن أعلاف منذ أكتوبر الماضي .. فيديو

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بالإنتاج الحيواني وتعظيم دوره.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة حرصت على توفير مستلزمات الإنتاج، لا سيما الأعلاف وخاماتها.

وذكر أنّ الدولة كثّفت في الفترة الماضية من الإفراجات عن الأعلاف، وتحديدا منذ شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى انعقاد عدة اجتماعات وتشكيل لجنة معنية لمتابعة الإفراجات بشكل أسبوعي.

وأوضح أنه منذ شهر أكتوبر الماضي حتى الآن، تم الإفراج عن أكثر من 5.2 مليون طن من خامات الأعلاف، وهو رقم وصفه بأنه كبير ومؤثر على السوق.

ونوه بأن نتائج هذه الجهود تمثلت في انخفاض أسعار الأعلاف، وهو ما شجّع المربين على عملية التربية، مؤكدا جدية الدولة في خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته.

إكسترا نيوز الإنتاج الحيوانى الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة الدواجن واللحوم الدكتور محمد القرش الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

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