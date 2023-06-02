بعد فرح الحسين.. محمد عبده يحيي حفلا في السعودية 9 يونيو

يحيى الفنان محمد عبده حفلا غنائيا، في جازان بالسعودية، يوم 9 يونيو الجاري، بعد أيام من غنائه في حفل زفاف الأمير الحسين ولي عهد الأردن.

ومن المتوقع أن تطرح تذاكر حفل محمد عبده خلال ساعات، ليقام بمركز الأمير سلطان الحضاري، وفق ما أعلنته المملكة منذ قليل.

وأحيا النجمان محمد عبده وعمر العبداللات في حضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة، مساء أمس الخميس، الحفل الرئيسي بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة خالد السيف، في حفل الزفاف الرسمي الذي أقامه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله في قصر زهران.

وقدم الفنانان حفلاً رائعاً ومميزاً يليق بهذه المناسبة، وكانت مفاجأة الحفل تقديمهما عملاً غنائياً مشتركاً بينهما، لحنه الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبدالله، يقول مطلعه:

"عمان غـرّد جـوّها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمان غنوة/ غـنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية)، فيما بدا السرور والإبتهاج واضحاً على وجوه الحضور بهذه المناسبة السعيدة.



واستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

ووزع عدد من المواطنين الأردنيين صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم