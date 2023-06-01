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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبده وعمر العبداللات يغنيان في حضرة الملوك

محمد عبده وعمر العبداللات
محمد عبده وعمر العبداللات

أحيا النجمان محمد عبده وعمر العبداللات في حضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة، مساء اليوم الخميس، الحفل الرئيسي بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة خالد السيف، في حفل الزفاف الرسمي الذي أقامه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله في قصر زهران.

وصول الملك عبد الله الثاني وقرينته إلى قصر الحسينية.. فيديو

الأردن.. الملك عبد الله يستقبل ضيوف حفل زفاف ولي العهد


وقدم الفنانان حفلاً رائعاً ومميزاً يليق بهذه المناسبة، وكانت مفاجأة الحفل تقديمهما عملاً غنائياً مشتركاً بينهما، لحنه الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبدالله، يقول مطلعه:

"عمان غـرّد جـوّها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمان غنوة/ غـنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية)، فيما بدا السرور والإبتهاج واضحاً على وجوه الحضور بهذه المناسبة السعيدة.
 

وصل الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وقرينته إلى قصر الحسينية الآن، نقلا عن التلفزيون الأردني، مقر عقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني وقرينته.


ووسط أجواء احتفالية، عُقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن.

استقبال الضيوف

 

واستقبل  الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

ووزع عدد من المواطنين الأردنيين صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم


 

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الأمير الحسين بن عبد الله الحسين بن عبد الله القصور الملكية الفنان عمر العبداللات الملكة رانيا العبدالله

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